Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

LA POLITICA

TODI «Ma quanto ci costerà il Natale?», si chiede Roberta Marchegiani del movimento Civici per Todi. Quindi dopo la giornata di festa per l'annuncio della sua ricandidatura per Ruggiano ora è il momento di pararsi dai siluri. Il primo, appunto dai Civici per Todi che come ricorda Marchegiani: «Per realizzare la manifestazione Natale a Todi 2021 8 dicembre/9 gennaio 2022 la Giunta Comunale ha concesso alla solita Loop un anticipo sul contributo pari a 45mila euro». E si chiede: «Se la Giunta può procedere all'erogazione anticipata di un acconto del beneficio assegnato nella misura massima del 30%, se questo è l'acconto si fa presto a fare i conti». Dopo gli interrogativi arrivano le considerazioni del movimento che pensando alle tante famiglie della città che non arrivano a fine mese, tanto che è in aumento la richiesta di aiuti economici e di pacchi alimentari, trovano difficile il comprendere la scelta di destinare tanto denaro pubblico per questo evento che non garantisce, sempre secondo loro, benefici concreti agli operatori economici e commerciali del centro storico. Ma gli interrogativi si susseguono: «Alla evidenza dei fatti che vedono l'assegnazione di numerose manifestazioni sostenute dal Comune ad un solo e unico soggetto, sarebbe auspicabile conoscere i nomi degli altri che hanno presentato nel corso dell'anno proposte per l'organizzazione degli eventi natalizi che, però, non sono state ritenute interessanti dall'amministrazione comunale».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA