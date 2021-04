17 Aprile 2021

LA POLITICA

TODI Due le chiavi di lettura per l'ultimo consiglio comunale. La prima quella che vede soddisfatte tutte le opposizioni per l'approvazione dell'ordine del giorno proposto sulla concessione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, ottenuta con il voto contrario del consigliere Andrea Nulli di Casa Pound e l'astensione della presidente del consiglio Raffaella Pagliochini di FdI. La maggioranza aveva tentato attraverso un meccanismo procedurale di non attribuire la cittadinanza onoraria alla senatrice nell'ultimo consiglio, infatti aveva votato un regolamento attraverso il quale si poteva attribuire tale onorificenza solo a chi avesse avuto in qualsiasi modo legami con la città. Ma l'artificio non si è potuto applicare perché per essere esecutivo avrebbe dovuto essere pubblicato almeno 15 giorni prima in Gazzetta.

La seconda chiave quella che ha visto il consigliere Floriano Pizzichini (Todi Civica) contestare la maggioranza, rea di non aver voluto discutere la questione relativa al nuovo ascensore cittadino. «Un atteggiamento che, da parte di rappresentanti delle istituzioni, non vorremmo mai vedere», ha affermato amaramente motivando: «A fronte di un accordo raggiunto nel corso della precedente sessione, quella del 31 marzo, attraverso il quale, nel consiglio del 12 aprile si sarebbero discussi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri comunali, il centro destra, si rimangia l'impegno assunto e rinvia la discussione a data da destinarsi. Dietro questa si cela la volontà della maggioranza di non far esprimere il consiglio comunale sulla possibilità di indire un referendum consultivo».

Luigi Foglietti