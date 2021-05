26 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







LA POLITICA

La mossa è delicata, ma pesa. La mossa è quella di Edi Cicchi, assessore a Sociale e Famiglia e pezzo pesante di Progetto Perugia, la lista che per prima ha messo il nome di Romizi, vincendo, sulla scheda elettorale. Non il partito del sindaco(che è Forza Italia), ma qualche cosa di molto molto vicino, Edi Cicchi esce allo scoperto sul peso del civismo nei giorni in cui si accende il conNfronto sulle comunali, da Roma a Milano. Ma è logico che la sortita ha un peso anche per il dopo Romizi. Perché nel dopo Romizi, Edi Cicchi potrà avere un ruolo di primissimo piano.

La natura «eterogenea ma compatta di un gruppo civico» può rivelarsi una «scelta chiave per una gestione capillare delle politiche locali, al valore umano si affianca quello aggiunto di diverse professionalità e delle relative esperienze». Ecco quello che sottolinea Edi Cicchi. Che ricorda che «in questi giorni, nell'agenda politica nazionale sta tornando centrale il tema dei civici e della loro forza nell'amministrazione del territorio». «Un potenziale - afferma Cicchi - su cui sempre più spesso la politica decide di investire. Un orientamento che stanno prendendo anche le grandi città come Roma, Milano, Bologna, chiamate alla consultazione per il rinnovo delle amministrazioni». Tornano dunque centrali - sottolinea ancora l'assessore - la conoscenza del territorio, delle sue criticità e dei suoi punti di forza; la prossimità al cittadino».

Lu.Ben.