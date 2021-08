Giovedì 19 Agosto 2021, 05:01

LA POLITICA

La guerra estiva della politica cittadina è quella di Perugia Civica. Dopo l'affondo del capogruppo Massimo Pici, il coordinamento alza un pesantissimo fuoco di sbarramento fino ad arrivare a chiedere a Pici di dimettersi definendolo, addirittura «infiltrato».

«Leggiamo con sorpresa e stupore-spiega tra l'altro Perugia Civica la consueta nota da disturbatore seriale del consigliere Pici. Perugia Civica, come ogni partito o associazione ha i propri organismi e le proprie regole statutarie. Nel 2020 peraltro a Perugia Civica hanno aderito più di 500 iscritti. Pici non è iscritto a perugia civica ed è stato formalmente diffidato ad utilizzo di nome e simbolo ai sensi dell'art 36-37-38 del codice civile con lettera raccomandata dell' 8 giugno 2020. Risulta imbarazzante ed umiliante per il consigliere Pici voler restare ossessivamente attaccato al ruolo di consigliere comunale di Perugia Civica non rappresentando ormai da anni in alcun modo l'associazione ed i suoi iscritti. Evidentemente ai vantaggi del ruolo non si rinuncia facilmente». Il coordinamento spiega come dopo il patto federativo tra Perugia Civica e Blu Perugia Civica è rappresentata in consiglio comunale esclusivamente dalla consigliera Francesca Renda portavoce di PerugiaCivica&Blu e dal presidente del consiglio comunale, Nilo Arcudi. Perugia Civica non solo chiede le dimissioni di Pici, e annuncia di voler «tutelare in tutte le sedi il proprio simbolo ed il proprio nome con richiesta di risarcimento per gli evidenti e voluti danni subiti»