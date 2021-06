Sabato 26 Giugno 2021, 05:02

LA POLITICA

Il messaggio arriva forte e chiaro: meglio la rampa per il Raccordo che il Nodino. Parole e musica di Simone Pillon, leader della Lega a Perugia che boccia l'assessore regionale della Lega, Enrico Melasecche che del progetto per il Nodino ha fatto una bandiera. Pillon non cita il collega di partito, ma il concetto è chiaro. Il problema è l'accesso al Raccordo da Ponte San Giovanni: «Il Nodino non è tutta questa meraviglia di cui si sente parlare. Se lo vediamo in modo completo, fino a Corciano, il discorso è un altro. Altrimenti meglio la rampa per Ponte San Giovanni. E lasciamo coltivare le viti a chi a Torgiano fa buon vino». Tackle pesantissimo che spezza una lancia a favore di Romizi nel giorno in cui la Lega presenta l'attività fatta e quella programmata da qui a fine anno. Con una dimenticanza: al tavolo con Pillon, il capogruppo Lorenzo Mattioni e il coordinatore provinciale Marco Santantonio, non c'è il vice sindaco Gianluca Tuteri. È vero, manca l'altro assessore leghista, Luca Merli bloccato da un impegno istituzionale, ma di Tuteri non c'è neanche il centralino sul tavolo. Problemi? «Nessuno -risponde Pillon- l'interlocuzione positiva è continua, questioni contingenti». Ma l'assenza si nota. La Lega guarda anche all'aeroporto e al ruolo di Perugia in Sase, sulle infrastrutture chiederà all'Anas di numerare le uscite del Raccardo e di migliorare i cartelloni di accesso alla città, lancia la sfida del referendum sulla riforma delle giustizia (pronte le raccolte di firme in tutta Perugia) e guarda alla sicurezza e alle famiglie.

Come lo spiega il capogruppo, in consiglio comunale, Mattioni: «Verrà rilanciata l'ordinanza anti bivacchi a Fontivegge e stiamo lavorando a un progetto con cui il Comune conceda sgravi a chi negli esercizi pubblici, penso a bar o ristoranti, creai spazi giochi per i bambini in modo da favorire le famiglie, la loro socialità e la loro presenza in città. E poi una mozione per fare in modo che i bambini delle elementari raccontino la loro esperienza in dad».

Lu.Ben.