Sabato 21 Agosto 2021, 05:02

LA POLITICA

Il caso Perugia Civica non si ferma e accende l'estate della politica. Tutto innescato da un'uscita del Coordinamento di Perugia Civica e Blu sui rifiuti e sulla città sporca a cui ha riposto il capogruppo Massimo Pici che ha acceso le polveri del Coordimaento e degli arcudiani. Come è noto Pici e Arcudi, in consiglio comunale, vanno ognuno per la propria strada. Adesso, a sostegno di Pici, arriva una lettera firmata da chi Perugia Civica ha avvicinato nel corso dei mesi vicino e dopo le elezioni. La firmano Luca Panichi, Antonio Masi, Paola Meattini, Basso Parente, Massimiliano Piselli, Pamela Sgombra e Franco Parlavecchio.

«Vogliamo esprimere tutto il nostro sostegno politico ed umano nei confronti del consigliere comunale di Perugia Massimo Pici, capogruppo in consiglio comunale della lista Perugia Civica. Pici- è scritto nella lettera- anche in questa occasione si dovrebbe confrontare con posizioni sconvenienti, che nulla hanno a che fare con il normale scontro civile e politico. La sua presenza in consiglio comunale è invece la massima espressione rappresentata dalla lista che lo ha eletto. Le sue battaglie politiche e civili lo ergono sempre più a simbolo della legalità e della correttezza. Questo modo di confliggere con le sue posizioni, senza un reale confronto di merito, non rende un buon servizio alla città. Noi sollecitiamo Pici nel mantenere un profilo politico che evidenzi sempre il merito delle questioni che riguardano Perugia, per proseguire nel dare valore e qualità al dibattito politico».