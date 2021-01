LA POLITICA

GUBBIO Rimpasto e tensioni, tra Stirati che prende altro tempo e i LeD che preparano il congresso con il nodo da sciogliere se sarà della partita anche qualche piddino illustre. Il sindaco ha rimandato alla prossima settimana l'annuncio dei cambiamenti in giunta: «Non andrò oltre perché dobbiamo definire il bilancio di previsione al quale stiamo lavorando», ha detto Stirati con riferimento soprattutto alla sostituzione di Giordano Mancini che si è dimesso lasciando quella delega. Aveva confidato di voler chiudere il cerchio prima dell'Epifania, ma le ultime fibrillazioni interne alla maggioranza l'hanno indotto a temporeggiare ancora.

Provocano reazioni le ventilate nomine di Marco Morelli (Scelgo Gubbio) al bilancio e sviluppo economico al posto di Mancini della stessa lista, e di Rita Cecchetti (Gruppo Misto) probabilmente al turismo (forse anche al personale dirottando la cultura a Giovanna Uccellani di Scelgo Gubbio) al posto di Oderisi Nello Fiorucci (difeso dal Gruppo Misto) per salvare Simona Minelli (LeD) sebbene in settori della stessa coalizione venga ritenuta l'anello debole. Giovanni Manca ha detto al sindaco che silurare Fiorucci è un errore e soprattutto che la Cecchetti rappresenta solo una parte del Gruppo Misto, rivendicando un assessorato per se stesso o Giorgia Vergari. E' andato oltre Manca, ponendo la questione (concordata con i LeD) che Scelgo Gubbio debba avere un assessore e non due, pensando a un riequilibrio istituzionale generale che coinvolga la presidenza del consiglio comunale (ma Stefano Ceccarelli non la molla) e delle due commissioni presiedute da Emilio Morelli (LeD) e Francesco Zaccagni (Socialisti). A Manca potrebbe essere proposta la presidenza della prima commissione consiliare (bilancio) che verrebbe lasciata da Emilio Morelli per essere affidata a Giorgia Vergari. Scontro politico tra LeD e Scelgo Gubbio, perché gli ex piddini vorrebbero ridimensionare la lista centrista, mentre i LeD hanno aperto la strada al congresso per la scelta del successore di Claudio Tasso che conclude il suo mandato e non si ripresenta. Si è fatto avanti Leonardo Nafissi, candidato dagli stessi LeD alle ultime elezioni regionali, chiedendo di poter partecipare attivamente al congresso sebbene sia contestualmente anche iscritto e pronto a partecipare al congresso del Pd. Questa situazione mette in imbarazzo i LeD (nel Pd c'è calma piatta: le battaglie sono rimandate al congresso) e si stanno aprendo discussioni interne per valutare il da farsi. Non è un mistero che Nafissi stia cercando di unire LeD e Pd considerandolo una cosa sola, pur se le elezioni comunali 2019 hanno sentenziato diversamente nelle urne. Nafissi fa questo anche nella prospettiva di una candidatura a sindaco come successore di Stirati, che dopo due mandati non potrà ripresentarsi.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

