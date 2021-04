19 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA POLITICA

GUBBIO Marzio Presciutti Cinti cambia casacca, passando ad Azione di Carlo Calenda nel centrosinistra con tanti saluti al centrodestra che ne ha subito chiesto le dimissioni da consigliere comunale. Il candidato a sindaco del 2019 ha consumato la rottura, accusando la Lega di aver cambiato idea sul Css nelle cementerie dopo le baruffe che a dirla tutta vanno avanti da un pezzo. Dopo i cinque fuoriusciti dai LeD che hanno dato vita al Gruppo Misto (Giovanni Manca e Giorgia Vergari) e a Democratici per Gubbio (Riccardo Biancarelli, Alessandro Brunetti e Rita Cecchetti poi entrata nella Giunta Stirati), oltre agli abbandoni di Giordano Mancini (assessore di Scelgo Gubbio), Tonino Fagiani (LeD) e Alessio Bazzurri (Scelgo Gubbio), più l'esclusione dalla Giunta di Oderisi Nello Fiorucci (LeD), ora cambia anche Presciutti Cinti, ricordando come durante le manovre elettorali del 2019 prima della chiamata del centrodestra eugubino, con le spinte perugine nella scelta della candidatura a Gubbio, aveva dato la propria disponibilità al Pd di Sigillo per la candidatura a sindaco del Comune della fascia comprensoriale. Ha rotto gli indugi annunciando sul proprio profilo di Facebook la decisione di seguire Calenda: «In Azione con convinzione - spiega -, la mia casa è quella dei liberali e dei riformisti. Lo sapete tutti. Non basta, la mia casa è quella dell'ecologismo, quella di chi lavora per un'economia moderna, fondata su principi di sviluppo sostenibile e di economia verde. Sono quindi entrato in Azione guidato da Carlo Calenda e a cui in Umbria ha aderito Giacomo Leonelli, partito che difende e promuove questo patrimonio valoriale».

Massimo Boccucci