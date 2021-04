4 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA POLITICA

GUBBIO Colpo di scena nei LeD (Liberi e Democratici): Leonardo Nafissi se ne va, restando solo nel Pd dopo aver tenuto i piedi in due staffe per puntare ora a diventarne segretario spinto da Gianni Fabbretti e Ubaldo Casoli. Si è congedato dal movimento del sindaco Filippo Mario Stirati, esprimendo critiche sul rinvio del congresso inizialmente previsto per ottobre 2020. Ha parlato con il sindaco Filippo Mario Stirati e ha quindi inviato un messaggio sulla chat del gruppo di assessori, consiglieri comunali e dirigenti spiegando le ragioni del divorzio (a sorpresa non è più nella chat dei LeD l'assessore ai Lavori pubblici, Valerio Piergentili). Il sessantenne consulente era stato candidato dai LeD alle elezioni regionali 2019 con il centrosinista nella lista Bianconi per l'Umbria mentre il Pd aveva sostenuto Luca Gammaitoni.

Adesso Nafissi, che con il docente universitario Ranieri Regni viene dato in corsa nel centrosinistra per la successione di Stirati, si è chiamato fuori dalle manovre dei LeD che prospettano l'appuntamento congressuale in estate e in presenza con in ballo la successione del coordinatore Claudio Tasso, deus ex machina della coalizione di Stirati. Nafissi ha problemi da risolvere però nel Pd dopo aver partecipato a una riunione del partito nella sede di piazza Oderisi in cui l'ex consigliere regionale Andrea Smacchi gli ha indirettamente rimproverato di avere un comportamento ondivago e contraddittorio per aver partecipato alle riunioni del Pd e pure a quelle dei LeD, sebbene le due forze siano alternative essendo l'una all'opposizione e l'altra al governo della città.

Qualcosa si muove anche nel centrodestra con la Lega che ha scaricato il già candidato a sindaco Marzio Presciutti Cinti nel duello rusticano sulla vicenda Css-rifiuti e le convergenze con Orfeo Goracci. Presciutti Cinti, contrastato da settori del centrodestra anche nel 2019 quando emerse che aveva inizialmente accettato la proposta del Pd di candidarsi a sindaco di Sigillo, sembra destinato d'ora in poi a fare una corsa solitaria in consiglio comunale. Per il futuro molte attenzioni si riversano sul giornalista Ubaldo Gini, 53 anni, riferimento dell'ufficio immagine del gruppo Colacem, che potrebbe mettersi in gioco con un progetto civico.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA