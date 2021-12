Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:01

LA POLITICA

GUBBIO Alla fine serviva qualcuno da candidare per il consiglio provinciale al posto di Stefano Ceccarelli e la coalizione di centrosinistra ha cercato di trovare la sintesi tra anime, rivendicazioni e velenI. È spuntato fuori a sorpresa il nome di Francesco Zaccagni nell'asse tra i Socialisti Civici Popolari e Scelgo Gubbio, con Liberi e Democratici poco entusiasta pur consapevole che a fronte degli incarichi in pugno, nonostante la pattuglia si sia dimezzata, non poteva avanzare un proprio candidato. Zaccagni, che con Filippo Mario Stirati si è candidato nel 2019 dopo essere stato all'opposizione nel precedente quinquennio quando aveva sostenuto Ennio Palazzari del Pd, confida di raccogliere il pieno di voti nella sua coalizione e spera di pescare consensi tra le minoranze che non hanno candidature alternative. Zaccagni punta a far convergere tutti su di sé per portare un eugubino in Provincia dopo che negli anni a livello pratico la città non abbia tratto benefici al di là della singola rappresentanza. La scelta di un socialista, lista minoritaria nella coalizione di Stirati, ha portato malumori guardando anche ai riposizionamenti verso il 2024, nella corsa alla successione visto che il professore è al secondo e ultimo mandato. Per ora si è cercato di occupare una casella e di gratificare l'esponente socialista che appoggerà alla presidenza Stefania Proietti, sindaco di Assisi.

Massimo Boccucci