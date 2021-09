Sabato 4 Settembre 2021, 05:03

LA POLITICA

Continua la tensione politica intorno a Perugia Civica, comprese le mosse di Massimo Pici e Nilo Arcudi. Franco Parlavecchio, che aveva firmato una lettera a sostegno di Massimo Pici(capogruppo di Perugia Civica), dopo l'affondo del Coordinamento di Perugia Civica, torna farsi sentire Parlavecchio. «Agli attacchi personali-scrive tra l'altro Parlavecchio- pieni di rabbia ci sono due modi per rispondere: agire per vie legali o replicare con ironia. Io prediligo la seconda strada. Chiunque decida di esporsi per qualsiasi carica pubblica sa benissimo che può diventare oggetto di polemiche spesso gratuite. Fa parte del gioco poco ludico della politica. Ma se chi mi ha nominato in un consiglio d'amministrazione avesse solo per un attimo immaginato che dal momento della nomina avessi recitato la parte della mummia senza pensieri, allora avrebbe fatto affidamento su altri soggetti, i soliti fedelissimi non affidabili.

Preferisco continuare a pensare, ad esprimere idee ed opinioni nel pieno rispetto del mio ruolo istituzionale. Non sono stato incaricato per galleggiare. Se poi le mie esternazioni riguardano il rispetto e la stima nei confronti di un uomo che svolge il proprio lavoro con impegno e dedizione in difesa della nostra città, allora ne vado ancora più fiero. Perché non c'è niente di più degno che sostenere una persona che merita tutta la nostra considerazione. Spero- chiude Parlavecchio- che questo mio comportamento umano venga prontamente segnalato nelle sedi opportune perché sarebbe un trofeo in più da mettere in bacheca. Le polemiche inutili le lascio volentieri a chi ha tempo da perdere».