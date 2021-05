30 Maggio 2021

LA POLITICA

CITTA' DI CASTELLO Soddisfazione per la «piena condivisione del partito socialista tifernate». Ma anche la rivendicazione della primogenitura del «percorso intrapreso dal Partito Democratico a dicembre finalizzato alla creazione di una larghissima coalizione di centro sinistra». Mauro Mariangeli ricostruisce un «percorso segnato da numerosi incontri bilaterali e tematici delle forze politiche cittadine schierate nel campo del centrosinistra, nei quali mai sono stati apposti veti pregiudiziali». Adesso, per il segretario Dem, dal Psi è arrivato il «via libera ad incontri ravvicinati di tutta la coalizione così da procedere speditamente verso la cornice politica dell'alleanza, l'individuazione di punti programmatici prioritari oltre a criteri e metodi per l'identificazione della candidatura a sindaco che possa rappresentare una guida autorevole». Una linea, tiene a sottolineare, «impostata all'unanimità dall'Unione comunale, rappresentata insieme alla delegazione individuata con tutte le altre forze della città».

Nelle stesse ore si è riunito il tavolo del centrodestra senza trovare la quadra della trattativa. Sintesi lontana, sembra. Andrea Lignani Marchesani sarebbe pronto ad impegnarsi, ma qualcuno storcerebbe il naso per la sua connotazione politica ritenuta inadatta a catalizzare i consensi dell'elettorato di centro. Nel toto nomi spunta Roberto Cuccolini, mentre non sarebbe da escludere un esponente della società civile per superare i niet di bandiera.

W. Rond.

