29 Maggio 2021

LA POLITICA

CITTA' DI CASTELLO Grandi manovre in vista delle amministrative. «Condividiamo molto lo spirito che anima l'attuale gruppo dirigente del Pd per dare vita a una larghissima coalizione di centro sinistra». Esce allo scoperto Marco Mearelli, segretario del Psi tifernate. «Apprezziamo lo sforzo di Ciliberti e Bettarelli di conciliare sensibilità diverse, ovviamente siamo disponibili ad un confronto a tutto campo perché la nostra cultura non è quella dei veti, ma ovviamente dopo aver vinto le elezioni si deve governare». Un'apertura non banale, considerando la vicinanza di Mearelli a Luciano Bacchetta, il cui obiettivo, nemmeno troppo nascosto, è di essere l'ago della bilancia al ballottaggio. «Stiamo costruendo un processo riformista con umiltà e impegno, certamente non ci saremmo mai aspettati di dover difendere, noi, il lavoro decennale della sindaca Cecchini e del vice sindaco delle Giunta Bacchetta, Bettarelli (attuale consigliere regionale - ndr), attaccati in maniera pesantissima dai possibili alleati di Ciliberti-Bettarelli». Intanto, la voglia di rilanciare l'alleanza che ha governato negli ultimi venti anni con Cecchini e Bacchetta, entrambi in questa tornata tutt'altro che fuori dai giochi, sarebbe stata l'argomento affrontato in una cena nella quale avrebbe fatto un passo avanti la candidatura a sindaco di Luca Secondi, vice dell'esecutivo uscente. Roberto Colombo, Castello Cambia, «valuta positivamente la nota del Psi», ricorda di aver «avviato da masi lavori per il Coordinamento del cambiamento con M5s, Europa Verde, La Sinistra», di «aver dato vita ad una serie di positive consultazioni».

W. Rond.

