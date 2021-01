LA POLITICA

CITTÀ DI CASTELLO Al via le grandi manovre con vista sulle amministrative. Esce allo scoperto il centrosinistra, in cerca di «un'ampia alleanza per guidare la città», avverte Mauro Mariangeli, segretario Pd, dettando la scaletta: «Prima la scelta di campo, poi programmi incisivi e con nette priorità, infine tutti insieme sceglieremo la figura da proporre come sindaco». Proprio Mariangeli con Michele Bettarelli e Franco Ciliberti è stato protagonista di una tornata di riunioni con le forze politiche e civiche del territorio. «Non abbiamo chiesto a nessuno passi indietro, ma stimolato noi stessi e gli altri a fare un passo avanti all'unico scopo di servire la collettività, ci siamo mossi e ci muoveremo senza pregiudizi, veti, personalismi, ma con la generosità di una classe dirigente che si fa carico di dare risposte concrete e di praticare la politica come vero servizio civico», sintetizza il segretario Dem. «La crisi economica, accentuata dalla pandemia Covid 19, i problemi sanitari e dello stato sociale, le nuove sfide ed opportunità ambientali e strutturali chiedono a tutti i protagonisti presenti nella scena tifernate un salto di qualità nei metodi, nei contenuti, nella scelta della classe amministrativa e dirigente». Un appello alla coesione anche da Articolo Uno e da Per la Città di Castello che vogliamo. «Uniti si vince, divisi si va a casa», l'avvertimento nel sintetizzare i punti per un cambio di rotta. Il primo. «Basta con l'arroganza degli uomini soli al comando». Il secondo. «Discontinuità con gli uomini e le politiche del passato». Il terzo. «Rinnovamento e ricerca della partecipazione dei cittadini». Il quarto. «Elaborazione collettiva di un programma con il quale presentarsi alle elezioni». Il quinto. «Partecipazione attiva locale della ricerca di agganci con le opportunità offerte dal Recovery Fund». Il sesto. «Restituire alla città il posto che tradizionalmente le compete nel panorama regionale e nazionale». Tutto questo nella convinzione che «per mantenere al centro sinistra il governo della città c'è bisogno di idee e programmi condivisi e della spinta di tutti, non c'è alcun bisogno di scomuniche, di invidie e gelosie, chi coltiva queste male piante si guardi intorno». Il tempo dirà se non sono pure enunciazioni di principio.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA