21 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







LA POLITICA

Al via alla formazione politica civica di Blu Perugia Civica, con al centro temi che interessando le comunità dei territori. «È fondamentale per le realtà civiche come le nostre coinvolgere le cittadine ed i cittadini, avvicinandoli all'esperienza politica e poi amministrativa ha dichiarato Nilo Arcudi presidente di Perugia Civica durante un incontro sul web- . Lo facciamo coinvolgendo nella nostra Formazione Politica Civica come formatori figure di assoluto talento e competenza che sanno esprimere, al massimo livello, innovazione, visione e concreta progettualità». Da un lato la formazione politica e culturale e dall'altro la realizzazione dei dieci progetti per Perugia su cui Blu Perugia Civica è al lavoro. Tra gli incontri dedicati alla formazione politica civica, che andrà avanti fino a settembre, il 24 marzo alle 18 con l'incontro Autonomia Regionale' con Pierpaolo Vargiu, esponente di spicco dei Riformatori sardi, il più antico partito della Sardegna. Prosegue il 13 aprile alle 18 con Innovazione' dove Stefano Quintarelli, esperto di fama europea di tecnologie. Parallelamente conclude Galgano - proseguono gli incontri organizzati dalla Connessione di Perugia di Blu e del Coordinamento di Perugia Civica con i protagonisti ed esperti locali, il primo dei quali è sull'urbanistica. Un grande lavoro che intende essere il primo nucleo della Scuola di Formazione Civica». Per info connessioni@bellaliberaumbria.it oppure una mail a pgcivica20@gmail.com