Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

LA POLEMICA

TODI «Un sindaco impietosamente smentito dalla realtà sull'ospedale di Pantalla», afferma con ironia Umberto Magni segretario del Pd comunale. «Lo scorso 23 agosto il sindaco Ruggiano ricorda Magni - dopo un colloquio con la direzione aziendale dell'Usl Umbria 1, annunciava pomposamente la soluzione dei problemi di funzionalità della chirurgia dell'ospedale di Pantalla grazie all'assunzione di 2 nuovi medici chirurghi, purtroppo però il 27, dagli atti della Usl si è appreso che dei due chirurghi destinati a Pantalla uno veniva assunto a tempo determinato con contratto di un anno e a part time, 32 ore settimanali anziché 38, in quanto non ancora specializzato».

Poi spiega: «Ma le cattive notizie, però, non si sono fermate qui. Perché dopo qualche giorno si è saputo che quel medico aveva rinunciato e che il posto sarebbe quindi rimasto vacante». Ad oggi, quindi al reparto di chirurgia dell'ospedale MVT è di fatto assegnato un organico di appena 3 chirurghi, di cui 2, compreso il primario, vicinissimi al pensionamento. «Pertanto i cittadini del Comprensorio della Zona 4, che necessitano d'interventi chirurgici di media o importante entità, vengono dirottati verso gli ospedali di Branca o Città di Castello, dimostrando ancora una volta che il messaggio che proviene dalle scelte sanitarie della presidente Tesei e dell'assessore Coletto, avallate e condivise dal sindaco Ruggiano e dalla consigliera comunale e regionale Peppucci, è chiaro: i cittadini della Zona 4 devono dimenticarsi dell'unico presidio ospedaliero sanitario su cui dal 2011 potevano contare».

Luigi Foglietti