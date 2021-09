Giovedì 2 Settembre 2021, 05:00

LA POLEMICA

TODI Per i cittadini della Media Valle del Tevere non c'è più la Tac a disposizione nell'ospedale di Pantalla. Lo denunciano a gran voce quelli della sezione tuderte del Psi, Giacomo Matteotti. «Negato il diritto sacrosanto alla salute sostengono - in questo mese sono ormai quattro volte, che la Tac si guasta e poiché sono solo quattro le giornate in un mese che la Tac è in funzione per gli appuntamenti, in realtà il mese di agosto è saltato completamente». L'apparecchiatura per la tomografia assiale, sembrerebbe essere vecchia di 20 anni, ma i conti non tornerebbero perché l'ospedale di Pantalla è aperto da 10 anni. «Se è usata, magari trasferita da uno dei due ospedali chiusi o da quello di Todi o da quello di Marsciano commentano - possibile che non esista un contratto di manutenzione? E se fosse scaduto rinnoviamolo». Poi l'amara, maliziosa deduzione: «Se i cittadini di Todi e Marsciano e anche la professoressa Ruggeri, hanno donato denari o lasciato i loro averi, questi soldi non dovrebbero essere utilizzati per fare fronte a queste necessità? Questo è quanto chiediamo al sindaco di Todi affinché si faccia, finalmente, carico delle responsabilità che gli competono: la salute dei suoi cittadini».

Lu.Fog.

