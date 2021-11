Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

LA POLEMICA

TODI L'assessore Claudio Ranchicchio messo sul banco degli imputati dall'opposizione, in particolare dal Pd, che critica quelle che definisce: «Spese folli del settore cultura». Nell'occhio del ciclone: «Il cineturismo». «Il Comune - scrivono - ha elargito quasi 36mila euro per i pernottamenti e l'ospitalità della troupe cinematografica del film La befana vien di notte 2 e, per il film Uomini da marciapiede, 5mila euro alle società Genesis s.r.l., Run Film e Rai Cinema a parziale copertura delle spese effettuate per le riprese, e qualche conviviale».

La cosa curiosa è che per stigmatizzare l'operato dell'assessore usano un testo uscito su Umbria Ricerche, rivista semestrale diretta dal professor Alessandro Campi, dal titolo L'Umbria in prospettiva futura. «La lettura del saggio scrivono quelli del Pd un intervento inedito del compianto Giorgio Armillei, ex assessore al Comune di Terni, fornisce spunti di riflessione e segnali di allarme per la rotta imboccata dall'amministrazione Ruggiano, riguardo alle politiche nel settore cultura». E specificano: «Armillei sottolinea come il successo facile del cineturismo non generi un ritorno economico duraturo sui territori, infatti la politica degli eventi concepita per intercettare flussi turistici non danno ritorni in termini di sistema produttivo e quindi di crescita. Prima dei turisti occorre attrarre investimenti e talenti». E di sfida vera si tratta in quanto per verificare se i contributi a pioggia possono aver scalfito gli equilibri del bilancio comunale, chiedono: «Crediamo sia opportuno, un resoconto di come sono stati impiegati i quattrini nel settore della cultura».

Luigi Foglietti

