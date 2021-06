LA POLEMICA

TODI In città tiene banco la sanità che polarizza l'attenzione di tutti sulle vicende dell'ospedale di Pantalla. «Siamo stati ironicamente rimproverati per aver organizzato la manifestazione di domenica 6 dicono quelli del Coordinamento dei comitati pro ospedale - perché tardiva e superata dalla situazione venutasi a creare, allora ci abbiamo voluto vedere chiaro e abbiamo potuto riscontrare che a differenza di quanto assicurato da dirigenti sanitari e da amministratori, non possiamo far altro che prendere atto della realtà dei fatti». «Contrariamente a quanto annunciato, sembra che siano state date disposizioni precise, per cui tutte le urgenze chirurgiche di Pantalla devono essere inviate tassativamente all'ospedale di Branca , per cui, pazienti e famigliari devono percorrere 73 chilometri per arrivare ad un ospedale vero; inoltre ci sarebbero disposizioni sull'organizzazione delle postazioni del 118 di Todi e Marsciano, funzionanti solo dalle 7 alle 21, dopodiché sarà in funzione solo quella di Pantalla, quindi chiediamo: se il tempo di risposta del 118 deve essere di 20 minuti, ad un malato che ne ha necessità dopo le 21 e magari abita al Doglio di Montecastello di Vibio chi garantisce la risposta in 20 minuti?». Il problema sanità è sentito anche a Collazzone, dove c'è maretta inella maggioranza che sostiene il sindaco Anna Iachettini. «Si è dimesso l'assessore eletto vicino a Forza Italia Silvia Migani dice Antonio Tracchegiani coordinatore comunale di FI e noi contestiamo al sindaco di non essere stati interpellati sulla questione dell'ospedale». Il sindaco Iachettini non ha firmato il documento dei sindaci a sostegno della riapertura dei reparti.

Luigi Foglietti



