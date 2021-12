Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:01

CITTA' DI CASTELLO «Il vice sindaco Giuseppe Bernicchi ha formalizzato il 16 novembre la propria opzione per l'incarico presso il comune di Città di Castello, richiedendo, come consentito, il collocamento in aspettativa non retribuita da parte della Usl Umbria 1». E' la risposta del sindaco all'interrogazione di Andrea Lignani Marchesani, Fratelli d'Italia, sulla «inequivocabile incompatibilità del ruolo di vice sindaco, assessore e consigliere con il ruolo dirigenziale ricoperto dall'ingegner Bernicchi» all'azienda sanitaria. «Al riguardo il vice sindaco Bernicchi, oltre a comunicare alla Usl Umbria 1 l'incarico ricevuto nella medesima giornata di nomina, ha rimesso all'azienda una nota sintetica in ordine ai motivi di assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità», puntualizza Secondi. La Usl, dal canto suo, ha poi replicato ai motivi addotti dal vice sindaco senza formulare contestazioni, invitando a fare una scelta come per legge. Per Lignani Marchesani «non si è trattato di una situazione piacevole, anche se è stata risolta, perché andava prevenuta».

W. Rond.

