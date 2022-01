Sabato 22 Gennaio 2022, 05:02

LA POLEMICA

Dopo l'annuncio delle oltre 10mila firme raccolte dai comitati contrari al Nodino, interviene il comitato Chi salverà Ponte San Giovanni, favorevole alla realizzazione dell'opera. Lo fa puntualizzando molti aspetti, a partire dai dati.

«Si continua ad affermare che il Nodino non serve perché ridurrebbe solo di qualche punto percentuale il traffico in direzione del capoluogo: ai residenti di Ponte San Giovanni, Collestrada e Balanzano interessa la riduzione del traffico nella direzione Nord/Sud (Ravenna Roma e viceversa), Nord-Est/Sud (Ancona Roma e viceversa), Est/Sud (Civitanova Marche, Foligno, Roma e viceversa) che secondo lo studio di traffico effettuato da Anas è quantificabile nel 25% di riduzione di traffico leggero (circa 17.000 veicoli giornalieri) e nel 50% di riduzione di traffico pesante (circa 2.700 Tir giornalieri)».

Riguardo l'impatto, uno dei temi affrontati, specificano: «In realtà, la galleria passerà ben in profondità sotto il bosco e nessun albero riceverà alcun danno, neanche nelle più profonde radici». Il comitato fa appello a descrivere «le cose nella loro giusta dimensione e poi si lasci che le cose seguano il loro corso». Poi, fra i vari passaggi, il comitato aggiunge: «Se è vero che il Nodino è un'opera che viola la normativa europea, che tutela i luoghi comunitari di particolare valore, che bisogno c'è di tanta agitazione? Saranno le normative europee, a cui il progetto del Nodino verrà sottoposto in giudizio, a bloccare la realizzazione dell'opera».