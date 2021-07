Domenica 4 Luglio 2021, 05:01

LA POLEMICA

CITTÀ DI CASTELLO Lascito Mariani, ma quando? «Se vi fosse capitato di vincere ad una lotteria una grossa somma, diciamo circa 3,7 milioni, e dopo sette anni e qualche mese di quella somma non aveste speso un centesimo, vi sembrerebbe normale?». Sceglie la provocazione Il Mosaico, lancia il sasso nello stagno del silenzio calato sulla gestione della somma che le sorelle Olga e Clara Mariani hanno destinato per «alleviare le sofferenze dei tifernati». Nonostante il formale trasferimento di quel tesoro dal Comune alla Regione e da questa nella disponibilità della Usl Umbria 1. «Una farsa», per l'associazione. «Spendere soldi da parte di un'amministrazione pubblica richiede un doveroso processo decisionale prima, amministrativo poi, ma è altrettanto chiaro che, a forza di volontà diverse, di desideri vari e non sempre compiutamente pubblicizzati, ci si ritrova con il paradosso che nemmeno se i soldi te li regalano, riesci a tramutarli in servizi per i cittadini». Il tanto tempo speso nello «stucchevole dibattito sulla collocazione della Casa della Salute, sulla quale si registrano pareri di autorevoli esponenti politici e sulla ristrutturazione del vecchio ospedale maschera evidentemente la mancanza di capacità progettuale». Nella circostanza Il Mosaico «ribadisce da sempre il sì alla Casa della Salute ed al recupero del vecchio ospedale», ma ritiene «perché abbiamo visto le carte, che se non si può investire come suggerivamo ad esempio nella Muzi Betti, in quanto non proprietà della Asl, per lo stesso motivo non si può investire nello stabile, ormai rudere, che è di proprietà regionale». Intanto, le proposte si moltiplicano ed è «difficile credere, o far credere che ulteriori ritardi siano quello che la città aspetta».

Walter Rondoni

