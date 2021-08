Venerdì 6 Agosto 2021, 05:01

LA POLEMICA

BASTIA All'afa estiva a Bastia si accompagna, in particolare nelle ore serali, l'odore di liquami. Un mix insopportabile. Al punto che il gruppo consiliare del Partito democratico ha deciso di intervenire sollecitando l'Arpa e l'ufficio Igiene e Sanità pubblica dell'Asl. «Invitiamo i cittadini a fare altrettanto - è l'invito dei rappresentanti del Pd -, contattando le autorità competenti per segnalare attività sospette e veicolare le indagini, in modo da risolvere il problema il prima possibile. La molestia olfattiva altera lo stato di benessere delle persone e, nei casi più gravi, può causare malessere e disturbi. Per questo abbiamo raccolto le lamentele dei cittadini che si domandano se qualcuno si stia adoperando per riscontrare le cause e risolvere il problema. E ce lo chiediamo anche noi. La situazione è tale che si è costretti a tenere le finestre chiuse per poter respirare, a costo di rinunciare al refrigerio delle ore notturne. Si rinuncia anche a mangiare all'esterno a discapito delle attività di ristorazione. Abbiamo già segnalato il problema all'amministrazione comunale senza ottenere alcun risultato. Per questo abbiamo sollecitato formalmente l'Arpa e l'Asl».

Ma. Ca.