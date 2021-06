LA POLEMICA

ASSISI «Se l'Italia procede spedita con le riaperture, Assisi sembra invece essere ancora in zona rossa». A denunciarlo è il consigliere regionale della Lega Stefano Pastorelli. «L'amministrazione comunale - spiega il rappresentante assisano del Carroccio - continua a tenere praticamente chiusi nostri tesori: la Rocca maggiore chiude alle 17 (la biglietteria alle 16.15), il Foro romano è aperto solamente sabato e domenica, mente la Pinacoteca comunale è ancora chiusa. Di fatto le attrattive turistiche della città sono quasi azzerate nel periodo in cui invece andrebbero incentivate e rese fruibili ai turisti che finalmente stanno tornando».

Difficile secondo Pastorelli comprendere il motivo di tale scelta: «Il turismo rappresenta uno dei volani per la ripresa del tessuto economico locale, andrebbe incentivato e promosso. Chiudere, mentre il resto d'Italia apre, vuol dire frenare la ripartenza, non possiamo permetterlo».

Il Foro romano ha riaperto al pubblico il 15 maggio, mentre dal primo maggio è tornata visitabile la Rocca maggiore. Nel 2020 i visitatori complessivi della Rocca maggiore, del Foro romano e della Pinacoteca comunale, rispettando scrupolosamente le norme anti Covid-19, sono stati 26.610 di cui l'83% ha scelto la Rocca.

In generale nel 2019 i visitatori complessivi dei tre siti museali comunali sono stati 64.300, di cui il 68% relativi alla Rocca. I musei sono stati aperti parzialmente o totalmente nell'estate 2020, in media 4 mesi su 12. La Rocca maggiore ad agosto ha registrato 8.380, contro i 6.894 dello stesso mese dell'anno precedente. La Pinacoteca comunale, sempre ad agosto 2020, ha registrato 620 visitatori contro i 418 dello stesso periodo del 2019. Il Foro romano e le Domus romane, invece, sono stati sottoposti a severe restrizioni da parte della Soprintendenza. Il Foro è rimasto parzialmente aperto durante l'estate con un percorso a senso unico, mentre le domus sono chiuse da inizio pandemia. «Come amministrazione comunale - ha dichiarato il sindaco Stefania Proietti - ci stiamo adoperando per rendere la città sempre più accogliente. Sono in corso i restauri riguardanti monumenti importanti come la Torre di piazza del Comune, il teatro Metastasio e la Rocca maggiore».

Massimiliano Camilletti

