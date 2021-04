29 Aprile 2021

LA POLEMICA

«Apprendiamo con sconcerto dall'articolo pubblicato sul Messaggero, che il volume di siringhe raccolte dalle associazioni dedicate nelle aree verdi della città è aumentato, passando dai 190 chili del 2016 ai 300 del 2019, vale a dire un incremento di quasi il 58%. Si fa riferimento in particolare a tre parchi, tra cui quello della Pescaia e il non lontano Chico Mendez». Così Andrea Fais di Progetto Fontivegge commenta i dati riportati ieri su queste colonne. «Tutti gli interventi di riqualificazione fin qui operati alla cosiddetta Verbanella nel corso dell'ultimo ventennio - prosegue - hanno senz'altro migliorato l'arredo urbano del parco ma non hanno in alcun modo influito su degrado e sicurezza. A causa della forte dipendenza provocata dall'eroina, solitamente l'assuntore se la inietta in tempi estremamente rapidi contro le forti crisi d'astinenza. Questo significa che i luoghi di consumo quasi sempre coincidono con quelli di spaccio e che se aumentano le siringhe alla Verbanella è evidente che in questi ultimi tre anni è aumentato vertiginosamente anche il giro di spaccio. Con buona pace di chi continua a chiudere gli occhi di fronte al netto peggioramento della situazione che Progetto Fontivegge va denunciando da almeno quattro anni. Si tratta, insomma, dell'ennesima dimostrazione che senza un incisivo ed efficace intervento pubblico, sia sul lato della repressione che su quello della riqualificazione, i privati, da soli, non sono logicamente in grado di rigenerare un quartiere così critico e complesso».

E.Prio.