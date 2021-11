Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

Un appuntamento che, finalmente, ritorna a Pian di Massiano e nell'acropoli. Torna la Fiera dei Morti, saltata l'edizione 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid, ed è forte la voglia di recuperare il tempo perso. Un primo giorno caratterizzato dai grandi numeri. Tantissime le presenze, nonostante la pioggia. I piccoli rovesci che hanno caratterizzato lunedì non hanno scoraggiato i visitatori che, tutti armati di ombrello o impermeabili, hanno continuato a visitare gli stand. Più complicata la situazione nel pomeriggio.

LA FIERA

Oltre 600 i banchi di esposizioni a Pian di Massiano, un'ottantina nel centro storico che quest'anno, con due giorni in più di eventi, rimarranno allestiti fino a domenica. Casalinghi, moda e accessori, ma anche prodotti tipici e artigianato. Tra le curiosità una bancarella di Cuciniello Cashmere, colpo di fantasia da record. In piazza Italia è allestito il Villaggio delle città gemellate con Perugia, che vede in campo nove operatori di Aix en Provence e Bratislava (salumi, formaggi, paté francese, spezie, tessuti, saponi, vini provenzali, vini e birre, ma anche ceramiche, decorazioni natalizie, manufatti in legno). Per una migliore fruizione della fiera è attiva la mappa virtuale che consente di individuare le categorie merceologiche di interesse attraverso lo specifico link del sito istituzionale del Comune di Perugia (fieradeimorti.comune.perugia.it).

INAUGURAZIONE

Soddisfazione al doppio taglio del nastro ieri mattina, a Pian di Massiano e in centro storico, da parte, tra gli altri, del sindaco Andrea Romizi, l'assessore al Commercio Clara Pastorelli, l'assessore alla sicurezza Luca Merli, il consigliere regionale Tommaso Bori, il presidente del Consorzio Perugia in Centro, Sergio Mercuri, il presidente dell'associazione Fare Facendo, Marco Brilli, il comandante della polizia locale Nicoletta Caponi. «La fiera è una tradizione cittadina tra le più amate ha detto l'assessore Pastorelli -, speriamo che l'allungamento di due giorni sia un contributo concreto per aiutare gli operatori dopo le difficoltà dell'anno passato». Dal primo cittadino Romizi un appello per riappropriarsi questi momenti essenziali di vita cittadina: «Camminando per l'acropoli e a Pian di Massiano si ha la percezione di tante persone che vogliono ricominciare e recuperare terreno. Esprimiamo riconoscenza agli operatori economici per il loro impegno e agli operatori della sicurezza che consentiranno un corretto svolgimento della manifestazione».

SICUREZZA

A tutti i visitatori della Fiera dei Morti è richiesto l'obbligo di Green pass e mascherina, con controlli a campione.

La pioggia ha dato una mano sul fronte dei parcheggiatori abusivi, un paio di segnalazioni e fuga con l'arrivo delle pattuglie. Alla postazione fiera della polizia locale segnalati cinque borseggi. In due casi sono stati ritrovati i portafoglio e riconsegnati ai proprietari, ma naturalmente erano vuoti. Una dato in linea con l'ultima edizione quella del 2019 quando i borseggi segnalati in primo giorno furono quattro.

Cristiana Mapelli

