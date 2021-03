21 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA PAURA

Un assalto andato a vuoto ma che ha lasciato il segno ed ingenti danni all'immobile quello avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso a Pozzuolo. Una banda è entrata in azione nella piccola frazione alle porte di Castiglione del Lago cercando di sradicare un bancomat dalla parete di un immobile in cui è presente la filiale della stessa Crediumbria. Colpo messo in azione con un carroattrezzi rubato, ma fallito perché ai malviventi non è riuscito di agganciare il cavo attorno al distributore bancomat rimasto ancorato, seppur parzialmente, alla parete.

Il tentato scasso è avvenuto verso le 2 del mattino nel centro del piccolo paesino lacustre quando nel palazzo che ospita la sede della filiale della banca a piano terra ed appartamenti al primo piano la banda ha sfondato col peso del carroattrezzi lanciato in velocità una delle colonne del porticato e quindi la parete dove era alloggiato il bancomat. Sul caso stanno indagando i Carabinieri, allertati dalle chiamate delle persone che sono state svegliate dai tonfi, alla ricerca dei componenti che hanno tentato il colpo e si sono dati alla fuga poco dopo aver capito che non sarebbero stati in grado di portare via il bancomat lasciando sul posto il carroattrezzi.

Il mezzo era stato rubato poco prima nel parco macchine di una officina di Magione e col quale immediatamente la banda si era diretta verso Pozzuolo Umbro. Località evidentemente già scelta per il colpo pianificato ma che fortunatamente non ha dato i risultati sperati come invece avvenuto per colpi messi a segno recentemente con tecnica analoga nella vicina Toscana e nell'assisano.

Resta però lo spavento per chi nel cuore della notte è stato svegliato dai ripetuti colpi col carroattrezzi sulle pareti dell'immobile ed i conseguenti danni che sono ancora da calcolare.

Gianni Agostinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA