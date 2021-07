Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

LA PAURA

Parola al prefetto di Macerata. Che oggi dovrà decidere se archiviare definitivamente le ricerche di Alfio Farabbi oppure impostare una linea nuova. Di certo, ieri sera nella zona di Bolognola dopo un'altra giornata di ricerche infruttuose è stato smantellato il punto da cui ogni giorno da circa dieci giorni sono iniziate le operazioni di ricerca del 56enne di Villa Pitignano e che ha visto impegnati vigili del fuoco, soccorso alpino, forze dell'ordine e protezione civile. Nella giornata di ieri, secondo quanto si apprende, anche i familiari erano sul posto proprio per il fatto che era considerata la giornata spartiacque: quando a sera si è conclusa un'altra battuta senza risultato, si è cominciato a vagliare ipotesi alternative e proprio per questo si attendono oggi lumi dal prefetto.

Le ricerche si erano incentrate nella zona dopo il ritrovamento, oltre dieci giorni fa, della Smart dell'uomo che va spesso a Bolognola per i percorsi fra i Sibillino. Le ricerche si sono quindi estese in tutta l'area del parco,anche grazie all'aiuto dei cani molecolari e dei droni. Sono stati setacciati tutti i luoghi più impervi della zona montana, ma fin qui nulla.

