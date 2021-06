LA PAURA

La follia scoppia all'ora di cena, in un appartamento di via della Pescara: padre e figlio si fronteggiano per questioni familiari. I toni della discussione improvvisamente salgono. Al punto che i vicini, spaventati da rumori, tonfi sordi e dalle urla, decidono di chiamare i carabinieri, segnalando una violenta lite al di là dei loro muri. I militari arrivano immediatamente sul posto insieme a un'ambulanza del 118, proprio perché dalla richiesta di intervento si è intuita la possibilità che qualcuno fosse rimasto ferito. Una volta sul posto (è successo giovedì sera), i carabinieri si riveleranno fondamentali per evitare conseguenze peggiori, entrando in casa e riportando la situazione alla calma. Evitando che l'uomo e il figlio possano superare certi limiti. Una situazione ricomposta, ma che ancora una volta sottolinea come, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, quella delle liti in famiglia rappresenti un'emergenza continua anche per le stesse forze dell'ordine chiamate a intervenire. Il vivere a più stretto contatto, rispetto all'era pre-Covid, infatti, soprattutto in situazioni familiari particolarmente delicate, ha comportato un continuo esplodere di tensioni, culminate in diverse situazioni in vere e proprie violenze.

