18 Marzo 2021

LA PAURA

Incendio ieri mattina in via del silenzio in pieno centro. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigli del fuoco, le fiamme si sono sviluppate al quarto piano di una palazzina danneggiando in maniera pesante un appartamento.

Al momento in cui si sono sviluppate le fiamme, intorno alle 11 di ieri mattina, l'appartamento era vuoto. La proprietaria, che ara andata al lavoro non distanza dalla propria abitazione, è stata chiamata da una vicina. La donna quando è arrivata ha visto i vigili del fuoco in azione ed è stata colta da una comprensibile agitazione. La proprietaria si è anche avvicinata all'appartamento invaso dal fumo per una prima valutazione dei danni che sono ingenti.

I vigili del fuoco, per precauzione, hanno fatto uscire da una abitazione vicina una ragazzina che si trovava sola in casa.

Sul posto diversi mezzi dei pompieri che hanno lavorato fino al tardo pomeriggio per mettere in sicurezza l'appartamento e per gestire al meglio le operazioni di bonifica. Sul posto, ieri mattina, anche una pattuglia dei carabinieri. Sembra che le cause del rogo siano del tutto accidentali.

L'allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno visto uscire dall'abitazione il fumo. Una delle prime preoccupazioni dei vigili del fuoco, oltre a quello di spengere le fiamme, è stato quello di evitare che il fuoco aggredisse i travi in legno che sorreggono il tetto.

Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio il traffico della zona è rimasto bloccato per permettere ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza.

