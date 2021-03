4 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA PAURA

GUBBIO C'è stato un trambusto senza precedenti nella quiete della frazione di Branca quando ignoti hanno provato ad assaltare il bancomat dell'agenzia Ubi Banca, lungo il vecchio tratto della strada statale Pian d'Assino verso l'ospedale, dove ieri notte verso 2.30 in almeno tre sono entrati in azione rubando un carro attrezzati dalla vicina autocarrozzeria per poi lanciarsi contro lo sportello.

Una residente è stata svegliata di soprassalto da un boato, ma sul momento ha pensato che si trattasse di un incidente sulla strada. Affacciandosi alla finestra, la donna ha visto il carro attrezzi e ha pensato che fosse in corso un tempestivo intervento, senza immaginare minimamente che invece era in atto un tentativo di furto. Non si è praticamente resa conto di nulla ed è tornata in camera salvo apprendere ieri mattina quanto era in realtà accaduto. I ladri erano almeno tre secondo il racconto di un testimone oculare passato per la strada proprio in quel momento e che ha fornito ogni particolare agli inquirenti. Secondo questa testimonianza erano muniti di passamontagna e in retromarcia hanno divelto lo sportello bancario, distruggendo anche la porta d'ingresso della sede dell'agenzia. I banditi non hanno comunque potuto portare a termine il furto perché è scattato il sistema d'allarme con l'intervento immediato sul posto di una pattuglia del Nucleo Radiomobilie dei carabinieri che stava perlustrando la zona nel giro notturno del territorio legato anche alle normative anti-Covid.

I malviventi erano ancora in azione e appena si sono accorti della presenza dei militari hanno perso ogni certezza e bruscamente hanno smesso di agire riuscendo a darsi alla fuga a bordo di un'Alfa 159 di colore nero poi risultata rubata a Perugia, partita a gran velocità scattando su un terrapieno per sfuggire agli agenti sorpresi di trovarsi di fronte quella scena e pronti a intervenire. Una scena più unica che rara nel cuore della notte e in un punto circondato da case e negozi.

L'inseguimento dei carabinieri non ha permesso di braccare i ladri che si sono lanciati verso la strada Pian d'Assino, mentre il furto è stato sventato senza che riuscissero a portare via il denaro conservato nel bancomat. I carabinieri, guidati dal capitano Fabio Del Sette, stanno conducendo approfondite indagini sia con le testimonianze che vagliando con scrupolo le immagini della telecamera di videosorveglianza.

Massimo Boccucci