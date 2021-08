Martedì 24 Agosto 2021, 05:01

LA PAURA

GUALDO TADINO Paura per un incendio divampato ieri poco prima di mezzogiorno a Santa Croce. Le fiamme, sviluppatesi in un campo a ridosso della strada provinciale che porta a Perugia, hanno minacciato seriamente il bosco della collina gualdese a poche centinaia di metri di distanza da due abitazioni.

Fortunatamente, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco prima ed alla pioggia poi la situazione è rimasta sotto controllo. Dapprima sono arrivati sul posto i Vigli del Fuoco della squadra di Gaifana, che hanno allertato anche i Carabinieri della stazione di Gualdo Tadino, supportati dalla squadra di antincendio boschivo e coordinati dal direttore delle operazioni di spegnimento.

Successivamente si è reso necessario anche l'intervento dell'agenzia della forestazione e di un canadair per impedire alle fiamme di interessare il bosco. Le operazioni sono andate avanti per circa tre ore quando poi è anche iniziata a cadere una pioggia copiosa che ha accompagnato i Vigili del Fuoco nelle ultime operazioni. Già intorno alle ore 16, con il temporale che poi è andato avanti per tutto il pomeriggio, la zona era stata messa in sicurezza e l'incendio totalmente spento, lasciando sul campo due zone bruciate, di cui una proprio a ridosso del bosco che fortunatamente non è stato interessato dalle fiamme.

Ora sono in corso gli accertamenti di rito per cercare di capire l'origine dell'incendio, visto anche che in quella zona, negli anni passati, si sono verificati diversi altri roghi.

Francesco Serroni

