Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

LA PAURA

GUALDO TADINO Ieri mattina è andato a fuoco un annesso agricolo in località Voltole di Gualdo Tadino. L'incendio ha coinvolto anche la legnaia e due autovetture che erano parcheggiate all'interno della struttura in legno. Le macchine sono andate completamente distrutte dalle fiamme e sono rimasti solo gli scheletri di lamiera carbonizzati. Ad intervenire nella frazione gualdese, poco distante dall'uscita Gualdo Tadino sud della nuova Flaminia, due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Gaifana e Foligno che sono riuscite a domare l'incendio con l'ausilio di quattro mezzi di soccorso. La causa dell'incendio è ancora ignota e sono attualmente in corso le indagini per stabilire cosa possa aver provocato le fiamme che hanno distrutto l'annesso agricolo in legno, bruciando completamente la legnaia e le due vetture parcheggiate all'interno. Fortunatamente non risultano coinvolte persone nell'incendio, come, invece, era accaduto a fine anno quando i Vigili del Fuoco di Gaifana erano intervenuti nella frazione di San Pellegrino per soccorrere un'intera famiglia, una mamma con i suoi tre bambini, rimasti intrappolati sul terrazzo a causa delle fiamme divampante all'interno del loro appartamento.

Francesco Serroni