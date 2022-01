Lunedì 3 Gennaio 2022, 05:01

LA PAURA

GUALDO TADINO Domenica di paura per due escursionisti rimasti bloccati su un costone roccioso sopra la gola della Rocchetta di Gualdo Tadino. Sono tanti gli amanti della montagna che hanno deciso di salutare l'arrivo del nuovo anno con una bella passeggiata tra le vette appenniniche della zona. Ieri mattina, però, la gita dei due escursionisti che stavano tornando verso valle alla fine del loro giro, si è risolta solamente grazie all'intervento dei vigili del fuoco che li hanno recuperati, fortunatamente sani e salvi, con l'elicottero Drago 63 del nucleo di Arezzo. Restano da chiarire le cause per cui i due si sono ritrovati bloccati sul costone roccioso, fatto sta che, non avendo a disposizione l'attrezzatura adeguata, come spiegato dai vigili del fuoco, sono rimasti bloccati senza più riuscire a riprendere il sentiero e così hanno chiamato i soccorsi. Intorno alle 13.50 sono così intervenuti i vigili del fuoco della stazione di Gaifana che, preso atto della situazione, visto la zona molto impervia in cui i due escursionisti erano finiti, hanno richiesto l'intervento della squadra SAF di Perugia, addestrata nelle tecniche di derivazione speleo alpino fluviale, e dell'elicottero Drago 63 del nucleo di Arezzo. Il soccorso aereo è arrivato in zona intorno alle 14.30 e dopo aver sorvolato la zona ha tentato diversi approcci al costone roccioso, riuscendo a mettere in salvo i due escursionisti alle 15.40 circa. Dopo averli recuperati dalla zona impervia, Drago 63 ha trasportato i due, scossi per l'accaduto ma in buono stato di salute, allo stadio comunale di Gualdo Tadino, mettendo così fine alla loro brutta avventura.

Francesco Serroni