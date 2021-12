Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:01

LA PARTITA

Per Monteluce si va ai supplementari. Altri sei mesi, al massimo, per chiudere una partita intricatissima in cui la Regione cerca l'uscita da un labirinto vecchio, lacero e pieno di trappole. Altri sei mesi di tempo è la proposta della giunta regionale che ha dato mandato alla presidente Donatella Tesei di spingere per la convocazione dell'assemblea dei soci del fondo entro domani. La clessidra sta distillando gli ultimi granelli di sabbia e la presidente della Regione, dopo un vertice con Università e Gepafin che sono gli altri quotisti e il Comune di Perugia, batte i pugni volo tavolo con Bnp Paribas. Poche ore per far arrivare a una convocazione chiave dell'assemblea dei soci e per evitare lo scioglimento del fondo. E la fine con una voragine.

La proroga tecnica è stata richiesta da Amco (società specializzata nella gestione di crediti deteriorati) che ha sul tavolo il credito deteriorato del fondo e che è pronta a mettere sette milioni di euro per riattivare un'operazione che da più di due anni non ha più vita. Dicembre è stato un mese caldissimo, tra lettere e incontri, con il piano per i creditori che Amco ha messo sul piatto in una forchetta di ristori tra il 50 e il 70 per cento in base agli anni in cui si spalmano i debiti: nel primo caso tre nel secondo i sette del rilancio di Monteluce.

Amco ha chiesto più tempo per chiudere anche perché si sono sfilati i tedeschi di Aereal Bank Ag che vogliono rientrare dall'investimento delle quote del fondo. Altri soldi(si racconta poco più di un milione, un milione mezzo) che devono essere trovati per uscire dal labirinto trappola.

La Regione dell'Umbria ha chiesto a Bnp Paribas, gestrice del Fondo, che venga convocata entro domani l'assemblea dei partecipanti al Fondo, «rinunciando-dice una nota di palazzo Donini- ai termini di convocazione, al fine di poter deliberare una proroga tecnica, di massimo sei mesi, che possa far giungere ad una positiva conclusione delle negoziazioni con gli enti finanziatori e i soggetti creditori del Fondo. Il finanziatore Amco, infatti, confermando il proprio interesse, ha nei giorni scorsi chiesto maggior tempo per la verifica della fattibilità del piano economico finanziario presentato».

«Sin da quando abbiamo preso in mano il dossier Monteluce spiega la presidente della Regione, Donatella Tesei ci siamo adoperati per individuare la strada migliore da percorrere per salvare il Comparto e tutelare le legittime spettanze delle aziende fornitrici e ancora creditrici. In questi due anni abbiamo fatto tutto quanto era possibile avendo ereditato una situazione, così come altre, drammaticamente compromessa. Sono stati fatti numerosi e concreti passi in avanti concretizzati in atti che necessitano ancora di un breve periodo per portare a termine l'operazione. Da qui le nostre richieste al gestore Bnp Paribas di una immediata convocazione dell'assemblea e della successiva proroga del Fondo, affinché si possa raggiungere all'auspicata soluzione».

Luca Benedetti

