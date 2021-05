26 Maggio 2021

LA PARTITA

«La necessità di ripensare il tessuto sanitario territoriale è impellente. La casa della salute, che dovrebbe sorgere nella nuova Monteluce, deve essere completata al più presto per fornire alla cittadinanza un servizio sanitario indispensabile e per spostare il distretto di via XIV Settembre, che versa in condizioni non idonee».

Intervengono sul tema sanità i consiglieri comunali Pd Erika Borghesi e Francesco Zuccherini, unitamente al capogruppo in consiglio regionale, e segretario regionale, Tommaso Bori. In un atto presentato in consiglio comunale, spiegano che «le esigenze di una parte del territorio cittadino, quello nella zona nord, non trova più risposte all'interno della programmazione sanitaria regionale.

La proposta di creare delle case della comunità, riportata all'interno del piano sanitario nazionale, potrebbe rispondere alle esigenze della popolazione e alla necessità di riorganizzazione del sistema sanitario territoriale».

Anche a Perugia «in particolare nell'area della città presa a riferimento, si potrebbero creare questi importanti strutture, per venire incontro alle necessità dei cittadini e per essere maggiormente capillari nella gestione sanitaria nella nostra città».

«Con il nostro atto abbiamo l'obiettivo di orientare una discussione in questo senso e chiedere un impegno al Comune e alla Regione per farsi carico di questa importante e improrogabile necessità per la città e non solo».

