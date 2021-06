Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

LA PARTITA

Dopo l'intesa, l'atto. Mercoledì pomeriggio la giunta Romizi ha messo nero su bianco, secondo le indicazioni dell'assessore all'Urbanistica, Margherita Scoccia, la delibera di indirizzo che conferma la volontà dell'amministrazione comunale di mandare avanti il progetto di ampliamento del polo commerciale di Collestrada. Un nero su biancho che era atteso da Eurocommercial, il fondo proprietario del centro commerciale, che ha messo sul piatto, nonostante che Ikea abbia fatto un passo indietro, novanta milioni di euro per ridisegnare tutto.

Un progetto, è spiegato tra l'altro nella delibera, che non passa per il consumo di suolo ma c'è IL recupero dell'area dell'ex Enel dove andranno a incidere le nuove cubature.

La delibera d'indirizzo è l'atto da cui riparte l'operazione Collestrada dopo che, con il niet di Ikea, tutto era tornato alla casella di partenza. Anche se Eurocommercial ha sempre detto di voler coprire comunque l'investimento anche senza il gigante del mobile svedese. La ripartenza da zero è legata alla parte della variante al Prg. Questo significa che sarà necessario un altro iter tra commissione urbanistica e consiglio comunale. Anzi le variante saranno due perché c'è anche la parte relativa alla viabilità. Proprio sulla soluzione, Nodino o non Nodino, Delle problematiche della viabilità, il Comune ha piazzato uno dei paletti chiave nel dare il via libera con la delibera di indirizzo.

Tra i passaggi indicati in delibera anche uno legato all'occupazione. Visto che il nuovo centro commerciale porterà posti di lavoro (almeno 500), il Comune chiede che venga tenuto conto di chi ha perso il lavoro con la crisi legata alla pandemia. Vine chiesto, dal punto di vista dell'intervento, di utilizzare il più possibile aziende umbre nella realizzazione dell'ampliamento e la giunta Romizi si impegna a investire gli introiti che legati all'Imu per l'ampliamento, in favore del centro storico. Risorse quanto mai importanti per una sfida, quella dell'acropoli, in cui si gioca una parte importante del futuro della città.

Ci sono passaggi relativi anche al riassetto ciclabile della zona con un completamento della ciclabile che si aggancia a quella lungo il Tevere per completare il percorso da Ponte San Giovanni a Collestrada. Senza dimenticare l'utilità del parcheggio di scambio della Collestrada riveduta e ampliata in chiave intermodalità. Da una parte, visto che resta in piedi la possibilità di realizzare una stazione ferroviaria, il parcheggio potrebbe essere utilizzato da chi arriva in città lasciando l'auto a ridosso del centro commerciale e dall'altra quel parcheggio può avere un peso anche in funzione dell'aeroporto di Sant'Egidio.

