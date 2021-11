Venerdì 19 Novembre 2021, 05:02

La musica dal vivo torna protagonista in città, con alcune location che dopo il lungo stop dettato dalla pandemia hanno ripreso in queste settimane a programmare concerti. Tra i più attivi c'è il Flora di via dei Loggi, che dopo l'estate non ha interrotto l'attività live: «Ritengo che sia uno dei locali più innovativi di Perugia - spiega Luca Bartoli, che cura la direzione artistica - soprattutto perché è tutto ispirato al concetto di km0. Anche nelle scelte musicali saranno protagonisti gli artisti del territorio, sposando quindi la stessa filosofia. Poi una volta al mese avremo un ospite noto a livello nazionale, per dare ancor più visibilità a quel palco. Ci hanno già suonato Finaz della Bandabardò, Francesco Moneti dei Modena City Ramblers e a breve Timothy, direttamente da All Together Now di Canale 5. Poi con la bella stagione organizzeremo anche concerti nel parco esterno e party in piscina. Eros e Sabina, i proprietari, stanno credendo davvero nella musica dal vivo».

Bartoli si occuperà anche della selezione degli artisti chiamati ad esibirsi al The Circle di Madonna Alta: «Insieme ad Andrea Brughini e Ricky L. organizzeremo una data al mese, sempre a tema. Finora sono tutte riuscite alla grande: dalla Folk night alla British night passando per la Punk night. A breve ci sarà una programmazione anche per la domenica pomeriggio, invitando solo band che fanno musica inedita: al momento è l'unico palco in città che darà visibilità agli emergenti».

L'attività di direttore artistico di Luca Bartoli animerà anche il Rio Bar-Cukuc Corner, tra Ponterio e Ponte Felcino: «Michele Pispola ha deciso di investire sulla musica dal vivo e la situazione è davvero interessante. Per ora stiamo programmando solo band locali e il riscontro è ottimo. Le persone vengono perché sanno che si mangia bene e in più trovano la musica. D'estate, con concerti nella veranda fuori, se ne vedranno delle belle». Intanto non si ferma nemmeno l'attività live degli 88 Folli, band di cui Bartoli è fondatore e frontman: «Ripartiremo in primavera con progetti davvero importanti. Malgrado la pandemia - spiega - quest'estate abbiamo fatto un tour nazionale che ci ha portati in festival importanti, da Udine all'Abruzzo. Per chi vuole ascoltarci dal vivo posso annunciare che a inizio dicembre saremo ospiti del Pocanoja in via Dottori, altra location davvero interessante».

Mi. Bel.