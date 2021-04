17 Aprile 2021

LA NUOVA SFIDA

Continua a crescere la rete di mecenati che fanno del progetto Art Bonus Perugia uno dei più partecipati in Italia. Una coppia di medici, Massimo Piccirilli e Patrizia D'Alessandro, hanno donato 18.500 euro per il restauro della porta della Palombetta, che fa parte di porta Conca, in via Pascoli.

I due mecenati hanno incontrato il team Art Bonus Perugia dimostrato grande interesse al restauro della porta, perché quel luogo ricorda i loro anni in città e gli studi nei dipartimenti della cittadella universitaria di Elce. Il Comune ha reso noto che la redazione del progetto di restauro e di successivo esame della porta della Palombetta e dell'arco della Conca, anch'esso inserito fra i beni da salvare, verrà curato dagli studenti del corso di restauro di Ingegneria. Forniranno al Comune i rilievi messi a punto per l'occasione in quello storico arco e della porta che tornerà ad essere un passaggio pedonale in tutta sicurezza.

SPAZIO AI PEDONI

Il progetto infatti prevede, fra le altre cose, la creazione di un'apertura in breccia su muratura portante sul prospetto laterale, che permetterà il passaggio di pedoni anche con disabilità. Sarà poi installata una adeguata illuminazione e verrà modificata la ringhiera metallica esistente per permettere l'uscita sul marciapiede.

