Raccolta rifiuti, scatta la rivoluzione del conferimento per oltre 2mila famiglie e centinaia di attività. Da domani cambia tutto: dai contenitori per la raccolta alle modalità di divisione del materiale di scarto, con i contenitori e i sacchi dotati di microchip personalizzato, e quindi ben individuabili dal servizio di raccolta.

Il borgo di Passignano dovrà abituarsi in fretta alle nuove regole della Tsa, la Trasimeno servizi ambientali, che ha già determinato la tabella di marcia affinché le problematiche siano ridotte al minimo. Meno di 24 ore e i rifiuti nella località lacustre andranno buttati con precise regole da rispettare.

In sostanza, la nuova modalità di conferimento dei rifiuti «prevede una riorganizzazione generale della raccolta con l'utilizzo di nuovi contenitori e colori identificativi dei vari rifiuti nell'intero territorio comunale - fa sapere l'Amministrazione - I nuovi kit di contenitori e i sacchi per la raccolta differenziata sono stati consegnati a partire dal mese di gennaio a ogni singola utenza, mentre per gli attuali contenitori è già iniziato il ritirato e a ogni utenza singola verrà consegnato un kit di contenitori e sacchi per la raccolta differenziata. Tutti i contenitori e sacchi saranno dotati di un microchip, che associa inequivocabilmente gli stessi all'utenza. Questa tecnologia è propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti». I primi giorni, probabilmente, saranno di rodaggio e c'è chi ha il timore di non stare al passo con le nuove regole, con il Comune che ha allestito un servizio di assistenza con l'attivazione del nuovo Eco sportello (Urp) sul territorio disponibile presso la sede del municipio.

