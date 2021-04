14 Aprile 2021

LA NOVITÀ

Perugia, insieme a Panicale, da questa estate sarà scenario della serie tv La Signora Volpe, scritta da Rachel Cuperman e Sally Griffiths, diretta da Dudi Appleton e prodotta dalla società inglese Route24 per la piattaforma Acorn. Sarà anche distribuita in altri paesi del mondo grazie alla società Banjiai.

«Una gran bella notizia per la nostra città e per la nostra regione», ha detto l'assessore al Turismo Gabriele Giottoli che in questi giorni ha interloquito con la società Cattleya srl, partner italiano di Route 24, per l'organizzazione delle riprese. «Sarà l'occasione per mostrare a un pubblico internazionale quanto è bello il nostro territorio, a partire da Perugia fino al Lago Trasimeno. Sono, peraltro, particolarmente contento della scelta di girare a Perugia e a Panicale, anche in virtù della promozione turistica congiunta che stiamo valutando con i comuni del lago e a cui la serie darà senza dubbio un significativo aiuto, mostrando a tutti l'Umbria con gli occhi della protagonista, che qui ritrova pace e serenità, si riconnette con i propri valori e assapora la lentezza della vita».

La Signora Volpe è una divertente e dinamica serie tv che intreccia le vicende affettive di una famiglia allargata, composta da italiani e inglesi, con l'aggiunta di azione e humour, tipiche del genere spionaggio inglese. Sylvia, la protagonista, sarà interpretata dall'attrice Emilia Fox.