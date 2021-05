20 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA NOVITÀ

Il novero di servizi offerti dalle farmacie comunali Afas si arricchisce di due nuovi interventi: polisonnografia e spirometria. Entrambi previsti in modalità telemedicina, vanno ad ampliare l'offerta di servizi clinici e diagnostici messi a disposizione del cittadino anche a domicilio.

La polisonnografia è un esame utilizzato per la diagnosi dei disturbi del sonno, in particolare quelli legati alla respirazione. Il test, infatti, nel corso della notte, registra i principali parametri fisiologici utili ad analizzare la qualità del sonno.

La spirometria, invece, che potrà essere eseguita sia in farmacia alla presenza di un infermiere, che a domicilio, è un esame particolarmente importante per la diagnosi e il controllo di numerose affezioni dell'apparato respiratorio. Entrambi i servizi potranno essere fruiti tramite strumentazione particolarmente innovativa e semplice da utilizzare, con un'interfaccia intuitiva e altamente accessibile.

La scelta di Afas di introdurre nuovi servizi diagnostici è dovuta al riscontro delle crescenti esigenze di accesso a questa tipologia di prestazioni da parte della popolazione - a causa anche delle particolari contingenze determinate dalla pandemia - e anche all'importante risposta già avuta in termini di adesioni che testimonia la qualità e l'efficacia dei servizi proposti. I servizi in telemedicina già a disposizione grazie ad Afas sono elettrocardiogramma, holter cardiaco e holter pressorio, oltre a questi sono presenti anche le prestazioni infermieristiche (in sede e a domicilio) e fisioterapiche (a domicilio), con la recente inclusione del servizio di fisioterapia domiciliare post-Covid.

I servizi in sede possono essere eseguiti nelle farmacie Pallotta, San Sisto, Ponte San Giovanni, San Marco, Madonna Alta, Montegrillo, Settevalli, Villa Pitignano, Pila, San Feliciano e Olmo. A breve è prevista l'attivazione anche nelle farmacie 11 di Todi, 12 di Pila e 14 di Città della Pieve.