La Notte Europea dei Ricercatori, appuntamento che punta a far incontrare il mondo dell'Università con i cittadini attraverso un ricco programma di eventi di divulgazione scientifica. Presentata l'edizione 2021, in programma il 24 settembre nel capoluogo umbro e a Terni, organizzata dall'Università degli Studi di Perugia insieme a Psiquadro e con il contributo di numerosi partner: «Tutti noi abbiamo necessità di sapere - ha sottolineato il rettore Maurizio Oliviero - soprattutto nei momenti di difficoltà, chi possiede realmente le competenze e l'autorevolezza per fornire risposte ai nostri interrogativi. Mai come quest'anno un'iniziativa come Sharper acquista ancora più valore».

Sharper coinvolgerà altre sedici città in dieci regioni, con 800 eventi tra quelli in presenza e alcune iniziative online; tra venerdì 24 e sabato 25 quasi tutti si collegheranno con la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori da dove si racconterà in diretta la Maratona scientifica, compresa una videochiamata con la base italo-francese Concordia in Antartide. Solo in Umbria previste oltre 100 iniziative in più di 20 location, frutto del contributo dei docenti di tutti i 14 dipartimenti dell'Ateneo perugino: si andrà dal Museo archeologico nazionale dell'Umbria a San Matteo degli Armeni, passando per Palazzo Murena, la Biblioteca Umanistica e la Gipsoteca greca. Inoltre le vetrine dei negozi di Corso Vannucci verranno trasformate per l'occasione in lavagne su cui disegnare le specie che hanno caratterizzato l'evoluzione umana. Il programma completo sarà consultabile sul sito sharper-night.it mentre grazie ad HUSH, l'App di trekking urbano sviluppata da ricercatori dell'UniPg, sarà possibile esplorare Sharper 2021 con il proprio smartphone.

