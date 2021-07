Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

LA NOMINA

MONTONE Cerimonia del passaggio della Campana al Lions Club Montone Aries, dove Miria Santinelli ha ricevuto il martelletto da Mauro Mariotti. Quest'ultimo ha ripercorso le tappe dei mesi segnati dalla pandemia che hanno ridotto al minimo gli incontri, non certo le iniziative. Il corso e l'opuscolo formativo per i nuovi soci, un poster per la pace rivolto ai bambini della Primaria di Montone, il sostegno alla scuola per cani guida, la raccolta di occhiali usati. Per sopperire alle difficoltà da Covid 19 donati quattro computer alla Primaria del paese con i quali allestire l'aula d'informatica ed alimenti a decine di famiglie disagiate del territorio. Prossimamente verrà consegnata all'Unità Operativa di Otorino dell'ospedale di Città di Castello una lampada frontale per la sala operatoria. Miria Santinelli, invece, ha tracciato il programma della sua annata lionistica con la partecipazione al service Interconnettiamoci...ma con la testa ed a quello già avviato Denti contenti, rivolto ai bimbi meno abbienti grazie alla creazione di un ambulatorio dentistico scolastico con la stretta collaborazione pubblico-privato.

