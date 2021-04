10 Aprile 2021









LA NOMINA

Cambio al vertice di Legacoop Produzione e Servizi Umbria. Al vertice è stato eletto all'unanimità dalla direzione Matteo Ragnacci, classe 1976, già presidente di cooperativa e coordinatore nazionale di Generazioni Legacoop oltre che attuale membro della giunta di Legacoop Umbria e coordinatore di Culturmedia. Approda alla guida dell'associazione che conta 60 imprese cooperative con oltre 6500 occupati ed un fatturato di 350 milioni di euro.

«Sono onorato del mandato che mi è stato affidato dalle associate e dal patrimonio di valori cooperativi che l'organizzazione mi consegna. Stiamo affrontando una fase molto critica per il paese e le imprese, che svolgono un ruolo strategico nella tenuta del tessuto sociale ed economico dell'Umbria. Quello che sta avvenendo nel mondo sta già cambiando la nostra percezione delle cose, dalla quotidianità, ai consumi, all'approccio al lavoro, alla conciliazione lavoro-famiglia. Serve coraggio e determinazione per pensare ad un nuovo paradigma sociale per contrastare le minacce dell'immediato e costruire una società inclusiva ed equa».

Parole d'ordine del mandato saranno lavoro, infrastrutture, ricostruzione, logistica, asset industriali, servizi, cultura e benessere per i cittadini dentro a nuovi fabbisogni. «La cooperazione di servizi umbra è in grado di portare dinamismo, competenze, esperienze ed innovazione, e raccoglie la sfida della ripartenza con l'ambizione di essere attrice protagonista del futuro della nostra regione».