Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:03

LA MOSTRA

TODI La vernice delle opere della pittrice Maria Assunta Toniacci si terrà oggi alle 16 nella ormai prestigiosa sala della vetrata dei medievali portici comunali. Chi vorrà ammirare le sue opere speciali, avrà tempo fino a domenica. Infatti di artista speciale e di opere speciali si tratta in quanto realizzate con gli occhi grazie ad un computer con puntatore oculare, un dispositivo capace di captare il movimento della pupilla che le permette di interagire con lo schermo; i suoi occhi sono il suo mouse. Maria Assunta è una giovane donna affetta da sclerosi laterale amiotrofica conosciuta come Sla, malattia che lentamente atrofizza tutti i muscoli volontari. Gli unici a rimanere efficienti più a lungo sono, appunto, i muscoli dell'occhio. Vive nella frazione di Viepri di Massa Martana con il marito Marco, una figlia tredicenne e una assistente. Malgrado la sua attuale condizione iniziata nel 2009 ed aggravatasi nel 2013, viene definita uno tsunami, e considerata una forza della natura con tanta voglia di vivere in quanto la malattia non ha spento la sua creatività. «Ho sempre cercato di vivere come se la malattia fosse una normalità ha sottolineato Maria Assunta - ed è incredibile sentire come linee e colori riescano a dare un grande impulso a questa mia nuova normalità». E spiega «Da novembre 2020, grazie ad un incontro fortuito con Elena Wenk, arteterapeuta, ho iniziato anche a disegnare con gli occhi e in poco tempo da semplici disegni sono passata a disegni più elaborati. Ora esprimermi attraverso immagini è diventata la mia quotidianità». Forte di una profonda fede religiosa Maria Assunta afferma che avere una malattia fortemente invalidante ti apre due strade: «O ti annulli nel silenzio della sofferenza e del dolore o la prendi come un'opportunità». Ad organizzare quello che si annuncia come un vero e proprio evento proprio perché dedicato ad una artista speciale, hanno pensato il Comune di Todi e il Rotary Club Todi. La particolare iniziativa è stata presentata ieri mattina nella sala assessori dei palazzi comunali dall'assessore alla cultura Claudio Ranchicchio, dal presidente del Rotary Club Todi Giovanni Pace, dalla logopedista del Distretto MvT-Usl Umbria 1. In video conferenza hanno partecipato Carlo Colosimo, direttore della struttura complessa di Neurologia dell'ospedale di Terni e Riccardo Magni, responsabile Centro orientamento ausili tecnologici del distretto MvT-Usl Umbria 1. Presente in video anche l'artista che non si è sottratta a questo momento significativo della sua esistenza. Luigi Foglietti