26 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







LA MOSSA

La sinergia tra Perugia e il Trasimeno spinge la rivoluzione del turismo locale. Entra nel consiglio di amministrazione della Strada del Vino Colli del Trasimeno Gabriele Giottoli in qualità di assessore al Turismo e Sviluppo economico. Un tassello che si aggiunge al piano strategico messo a punto da palazzo dei Priori a valere sui fondi Next Generation EU-Recovery Plan. E la Strada dei vini del Trasimeno, guidata da Sabina Cantarelli, è già al lavoro per portare avanti una strategia di sviluppo turistico che possa cogliere le importanti opportunità che il Trasimeno, con i suoi borghi e le sue attività outdoor, offre. Dello stesso avviso anche l'assessore Giottoli che, sin dall'inizio del mandato, ha creduto fortemente nel progetto di rafforzamento dell'asse Perugia-Trasimeno e nelle opportunità di sviluppo economico che tale asse è in grado di produrre. Anche l'Unione dei Comuni del Trasimeno ha aderito convintamente, come dichiarato dallo stesso presidente, Giulio Cherubini, sindaco di Panicale, secondo cui «la strada tracciata è quella di una visione unitaria di un'area che accomuna un terzo della popolazione umbra, rilanciando legami storici ed economici, che vuole progettare i servizi per la crescita di tutte le capacità d'impresa che più ci rappresentano, tra cui ovviamente quella turistica, e realizzare le infrastrutture di sviluppo per le comunità in chiave innovativa e sostenibile».