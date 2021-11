Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

LA MISURA

I provvedimenti di divieto di accesso e avvicinamento ai locali sono misure di prevenzione di competenza dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, rientrante nelle categorie di divieto di accesso ad aree urbane, comunemente detti D.AC.UR., la cui disciplina è stata modificata nel 2020 all'indomani dei tragici fatti che portarono alla morte del ventiduenne Willy Monteiro Duarte. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da ottomila a ventimila euro. Dall'inizio dell'anno la questura ha adottato 43 provvedimenti di divieto di accesso, per fatti che si sono verificati non soltanto a Perugia, ma anche in altri comuni della provincia ed in particolare a Città di Castello, Umbertide, Nocera Umbra, Panicale e Bastia Umbra, al fine di prevenire episodi di violenza tra ragazzi, molto spesso frutto di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. «Si tratta, infatti, di intervenire per evitare maggiori conseguenze, a tutela dei giovani che frequentano locali di intrattenimento, e ricadute negative sull'ordine e la sicurezza pubblica, che generano allarme nella comunità» rende noto la questura.