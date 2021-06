Lunedì 28 Giugno 2021, 05:02

LA MEMORIA

UMBERTIDE Ricordate le vittime delle stragi di Serra Partucci e Penetola. Il 24 giugno, a Serra Partucci i tedeschi fucilarono cinque giovani. A distanza di tanti anni non sono ancora chiare le motivazioni della rappresaglia che costò la vita a Natale Centovalli, 30 anni, Bruno Ciribilli, 20, Mario Radicchi, 24, Domenico Cernic 26, e Giuseppe Radicchi, appena 17enne. Quattro giorni dopo, a Penetola, le truppe naziste si macchiarono di un orrendo eccidio, dando alle fiamme un'abitazione all'interno della quale morirono ben dodici persone. Carlo Avorio, Antonio Avorio, Renato Avorio, Milena Nencioni Bernacchi, Canzio Forni, Ezio Forni, Edoardo Forni, Guido Luchetti, Conforto Nencioni, Eufemia Nencioni, Ferruccio Nencioni, Erminia Renzini. «Il sangue, i lamenti, il caldo, il fumo, il buio trasformarono quella stanza in una bolgia infernale», ha raccontato una sopravvissuta. Ieri mattina il sindaco Luca Carizia, accompagnato dal Gonfalone comunale, ha deposto corone a Serra Partucci e Penetola. «La memoria di quei giorni terribili per la città e le famiglie che dovettero piangere i loro cari uccisi in maniera così crudele deve restare in noi e nelle generazioni future».

W. Rond.