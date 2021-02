LA MEMORIA

TODI La pandemia non ostacolerà la festa liturgica che, da oggi a lunedì, al Santuario dell'Amore Misericordioso di Collevalenza, sarà dedicata a madre Speranza di Gesù, fondatrice delle Congregazioni delle Ancelle e dei Religiosi che sono stati suoi fedeli compagni di viaggio fino alle beatificazione avvenuta il 31 maggio 2014.

La Famiglia carismatica dell'Amore Misericordioso insieme a tutta la comunità diocesana, infatti, si appresta a celebrarne il 38° anno della nascita al cielo di Madre Speranza il cui trapasso avvenne proprio l'8 febbraio 1983. Un programma necessariamente ridotto, non priverà i fedeli di momenti intensi sia vissuti personalmente, se si potrà partecipare ai riti, sia seguiti attraverso i social. L'articolato calendario inizierà questa sera alle 21,15, quando, dopo il saluto dei superiori generali, in cripta, dove riposano le spoglie mortali della Madre, avrà luogo la veglia di preghiera vocazionale che aprirà la commemorazione della festa liturgica. Domani, giornata clou con la partecipazione dell'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, che presiederà la celebrazione eucaristica delle ore 11,30. Il rito verrà trasmesso in diretta dalla basilica. La Famiglia religiosa, che ha tanto pregato per lui e per la sua guarigione nel periodo in cui l'alto prelato è stato colpito dal Covid, ha espresso tutta la sua gratitudine al cardinale per aver accettato il loro invito. L'occasione consentirà al cardinale la possibilità di ringraziare l'Amore Misericordioso e madre Speranza per il dono della salute ritrovata, che gli sta consentendo nuovamente di svolgere una feconda missione nella Chiesa. Nel pomeriggio, alle 17,30, si potrà seguire la professione perpetua di due giovani religiosi, fratel Jesmon e fratel Antony. La cerimonia sarà presieduta da padre Aurelio Perez, superiore generale dei Figli dell'Amore Misericordioso. Lunedì, anniversario del decesso, alle 8, ora della morte della Madre, in cripta, festa liturgica della beata madre Speranza, presieduta da monsignor Domenico Cancian, vescovo di Città di Castello e religiosamente formatosi nella congregazione maschile a Collevalenza. La ricorrenza sarà ricordata anche con il programma televisivo Bel tempo si spera in onda alle 9 sul canale TV2000, che dedicherà un ampio spazio alla figura della beata Madre Speranza e alla sua opera di fondazione delle case di Roma e Collevalenza. All'interno del programma alcune toccanti testimonianze. Alle 17, sempre in cripta, messa presieduta da monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo della diocesi Orvieto-Todi. La festa liturgica si concluderà con l'incontro dei giovani, Sui passi di Madre Speranza, che inizierà alle ore 20,45. Tutti questi eventi saranno trasmessi in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube del Santuario, raggiungibili anche dal sito www.collevalenza.org.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA